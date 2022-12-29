Şüpheli otomobilde tarihi İncil ele geçirildi

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı otomobilde, el yazması tarihi eser niteliğinde İncil ile 3 sikke ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, D-400 kara yolunda takibini yaptıkları şüpheli otomobili, kontrollü olarak durduruldu. Araçtaki aramada, 1 el yazması tarihi eser niteliğinde İncil ve 3 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü hakkında, 'Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet' suçundan adli işlem yapıldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2022-12-29 17:32:30



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