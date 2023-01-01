Osmaniye'de orman yangını (2)

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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KONTROL ALTINA ALINDI

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde KanlıgeçitAkça Tekir köyü yakınlarında saat 16.30 sıralarında çıkan yangın, ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Orman İşletme Şefliğinin 5 arazöz ve 4 su tankeriyle müdahale ettiği yangında ilk belirlemelere göre 10 hektarlık alan zarar gördü. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi Kamil ŞEKER

2023-01-01 22:52:43



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