Kamyona arkadan çarpan kamyonetteki 2 kişi öldü

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de kamyonetin aynı yöne giden kamyona arkadan çarptığı kazada, 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 04.00 sıralarında E90 otoyolu Düziçi gişeleri yakınlarında meydana geldi. Muhammet Kaya (60) yönetimindeki 46 AFA 151 plakalı kamyonet, aynı yöne giden sürücüsü açıklanmayan 21 DA 652 plakalı kamyona arkadan çarptı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahale ettiği Muhammet Kaya ile yanındaki Oğuzhan Dündar'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kamyon şoförü gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-01-05 10:35:33



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