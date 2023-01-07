Bakan Yanık: 'Türkiye Yüzyılı' slogan değil, 100'üncü yıl markasıdır



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "'Türkiye Yüzyılı', bir slogan değildir; 100 yıllık milli mücadelenin başarıya ulaştığını gösteren 100'üncü yıl markasıdır" dedi.

Osmaniye'nin kurtuluşunun 101'inci yıl dönümü kutlamalarına katılan Bakan Yanık ve Belediye Başkanı Kadir Kara, Devlet Bahçeli Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı. Kutlama mesajlarının okunmasının ardından Kuvayi Milliye Mücahitleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı Ahmet Demir, günün anlam ve önemini belirten konuşma yaptı. Bakan Yanık ise konuşmasında, 7 Ocak'ın, topraklarını canından çok seven Osmaniyelilerin istiklal destanı yazdıkları gün olduğunu söyledi. Barış isteyebilmek için savaşacak güce sahip olunması gerektiğini belirten Bakan Yanık, "Sayın Cumhurbaşkanı'mızın 'Dünya beşten büyüktür' demesinin, dünya barışını sağlamak için ne kadar önemli olduğunu iyi düşünmeliyiz. Siyaseten söylemiyorum. Hakkı teslim etmek gerek. Dünyanın birçok liderinin, siyasetçi ve diplomatının gördüğü, kabul ettiği bir gerçek var. Türkiye, artık başka bir ligde. Türkiye, artık birkaç basamak yukarıda bir oyuncu olarak devam ediyor. Cumhurbaşkanı'mızın küresel anlamda büyük bir siyasi lider olduğunu, herkes kabul etmek zorunda kaldı. Türkiye'nin dünya barışına, dünya siyasetine; mazlumların, masumların haklarının korunmasına katkısı apaçık bir gerçektir. Türkiye'nin bu gücünün dayanağı elbette kendi içinde çok güçlü, çok dirayetli olmasıdır. Bu dirayette, bu güçte, Osmaniye'nin yetiştirdiği mümtaz devlet adamı, 'Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de önemli katkısı var. 'Cumhur İttifakı'nın gücünün Türkiye'nin gücü olduğunu, Cumhurbaşkanı'mızın kazanmasının, Türkiye'nin kazanması demek olduğunu her fırsatta dile getirerek büyük bir vatanseverlik örneği sergileyen Devlet Bahçeli'ye Osmaniyelilerin huzurunda şükranlarımı arz ediyorum" dedi.

AK Parti ve 'Cumhur İttifakı'nın yapay bölünmelere karşı Türkiye'nin yüz akı olduğunu anlatan Bakan Yanık, "Bu ülkenin insanlarının refahı, onuru için elini taşın altına koyanlarla ülkenin yoluna taş koymaya çalışanları iyi ayırmamız gerekir. Ülkemizi yokluğun, yoksulluğun, sahipsiz kalmanın acılarından kurtarmak için canını dişine takarak Türkiye için çalışan siyasi hareketin adı; AK Parti. 'Cumhur İttifakı', bu siyasi hareketin bir başka açılımıdır. 'Türkiye Yüzyılı' çok önemli. Osmaniye'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 101'inci yılını kutluyoruz. 29 Ekim 2023'te cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yıl dönümünü idrak edeceğiz. 'Türkiye Yüzyılı', bu mücadelenin bir başka ifadesidir. 'Türkiye Yüzyılı' bir slogan değildir; 100 yıllık bir milli mücadelenin başarıya ulaştığını gösteren bir 100'üncü yıl markasıdır" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Jandarma Genel Komutanlığı Mehteran Birliği konser verdi ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı gösteri sundu. (DHA)DHA-Politika Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-01-07 15:12:38



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