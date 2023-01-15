Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan yangın kontrol altına alındı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)OSMANİYE´de geçen yıl `Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan´ olarak ilan edilerek koruma altına alınan Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan çalılık ve otluk yangını, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.
Yangın, saat 20.30´da Kırmıtlı köyü yakınında bulunan Kastabala Kuş Cenneti´nde başladı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 2 itfaiye ekibi, 4 arazöz, 2 su tankı ve iş makineleriyle müdahale edildi. Yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Yangında 25 dönümlük arazinin zarar gördüğü öğrenilirken, ekiplerin soğutma çalışmaları ise devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-01-15 00:06:41
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