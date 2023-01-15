Kastabala Kuş Cenneti'ndeki yangında çok sayıda hayvan öldü



İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)OSMANİYE´de geçen yıl `Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan´ olarak ilan edilerek koruma altına alınan Kastabala Kuş Cenneti'nde çıkan çalılık ve otluk yangınında bozulan kuş yuvası veya kuş ölüsüne rastlanmadığı ancak yangından kaçamayan başta kaplumbağalar olmak üzere çok sayıda sürüngen ve böceğin öldüğü tespit edildi.

Yangın, dün saat 20.30´da Kırmıtlı köyü yakınında bulunan Kastabala Kuş Cenneti´nde başladı. Bölgeden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangına 2 itfaiye ekibi, 4 arazöz, 2 su tankı ve iş makineleriyle müdahale edildi. Yangın, itfaiye ve orman işletme ekiplerinin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı. Yangında 25 dönümlük arazinin zarar gördüğü öğrenildi.

Soğutma çalışmalarının tamamlanmasının ardından yangında ölen hayvanlar gün yüzüne çıktı. Bölgede çalışma yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, ölen yaban hayvanlarının tespiti için çalışma başlattı. Yangında, bozulan kuş yuvası veya kuş ölüsüne rastlanmadığı ancak alevlerden kaçamayan başta kaplumbağalar olmak üzere çok sayıda sürüngen ve böceğin öldüğü tespit edildi. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen yangınla ilgili jandarma ekiplerinin soruşturması devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-01-15 15:35:42



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