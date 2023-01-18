Osmaniye'de 3.2 büyüklüğünde deprem

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OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İlk belirlemelere göre depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı´ndan alınan bilgiye göre saat 21.22'de merkez üssü Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluğa yol açmadı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi OSMANİYE, (DHA)

2023-01-18 01:25:39



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