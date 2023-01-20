Evde çıkan yangında mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu itfaiye kurtardı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor



İbrahim EMÜL- Kamil ŞEKER/ DÜZİÇİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde, bir apartmanın ikinci katında çıkan yangında balkonda mahsur kalan anne ve iki çocuğu, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında ilçeye bağlı Hürriyet Mahallesi Refik Cesur Bulvarı üzerindeki 8 katlı apartmanın 2'nci katında çıktı. Henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası evden duman yükseldiğini gören çevredekiler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yangın sırasında evde bulunan Aslıhan Gök, çocukları Adem (3) ve Derin'i (5) alarak, balkona çıkıp yardım istedi.

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, balkonda mahsur kalan anne ve 2 çocuğunu kurtardı. Dumandan etkilenen anne ve 2 çocuğu sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, ev ise kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Düziçi İbrahim EMÜL

2023-01-20 19:16:54



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