

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de, polisin durdurduğu mısır yüklü TIR´da yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan gümrük kaçağı 283 akıllı cep telefonu ele geçirildi; 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince otoyol üzerinde oluşturulan uygulama noktasında, kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik şüpheli araç ve kişiler üzerine çalışma başlattı. Uygulama noktasına giriş yapan ve plakası açıklanmayan T.Ş.´nin kullandığı mısır yüklü TIR, durduruldu. Irak´tan ülkeye giriş yaptığı belirlenen ve sürücüsünün şüpheli tavırlar sergilediği TIR, detaylı arama yapılmak üzere emniyet otoparkına çekildi. TIR´da yüklü olan mısır, iş makinesi ile boşaltılırken, aracın çeşitli bölümlerine gizlenen, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 283 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi. Konuyla ilgili sürücü T.Ş ve yanında yolcu olarak bulunan Y.Ş, 'kaçakçılık' suçundan gözaltına alındı. Ele geçirilen kaçak cep telefonlarına el koyulurken, 2 şüpheli de emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-01-21 09:52:43



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