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Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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1 TUTUKLAMA

Osmaniye´de, mısır yüklü TIR´da piyasa değeri yaklaşık 5 milyon lira olan 283 gümrük kaçağı akıllı cep telefonu ile yakalanan sürücü T.Ş., emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe 'kaçakçılık' suçundan tutuklandı; yanındaki Y.Ş. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-01-21 17:39:53



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