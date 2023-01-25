Atık malzemeleri geri dönüştürerek Parkinson hastalığını yendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atık malzemeleri geri dönüştürerek Parkinson hastalığını yendi

DHA

Atık malzemeleri geri dönüştürerek Parkinson hastalığını yendi


İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de, emekli sınıf öğretmeni Fahriye Seyhanlı (77), atölyeye çevirdiği evinin mutfağında hayvan kemikleri, deniz kabukları, ağaç kökleri ve cam şişeler gibi atıkları işleyip, geri dönüşümle 10 yıldır tedavi gördüğü Parkinson hastalığını büyük ölçüde yendi.
Esenevler Mahallesi'nde oturan, evli ve 3 çocuk annesi Fahriye Seyhanlı, 1964 yılında üniversiteden mezun olduktan sonra başladığı sınıf öğretmenliği mesleğinden 1987'de emekli oldu. 6 yıl da özel okulda görev alarak toplam 29 yıl öğretmenlik yapan Seyhanlı, bir süre sonra yaşadığı Parkinson başta olmak üzere tansiyon ve şeker gibi hastalıklarına yönelik tedavilere başladı. Bu sırada evinin mutfağını atölyeye çevirerek kendisine uğraş yaratan Seyhanlı, hayvan kemikleri, deniz kabukları, ağaç kökleri, renkli taşlar ve cam şişeler gibi atıkları işleyerek zamanını değerlendirdi. Seyhanlı, bu sayede 10 yıl önce yakalandığı Parkinson hastalığının dayanılmaz etkilerini minimalize ettiğini anlattı. 
'ÇALIŞMALARIM ODALARI DOLDURDU'
Yaptığı çalışmalarla ilgili bilgi veren Fahriye Seyhanlı, "Emekli olduktan sonra bir boşluğa düştüm. Kendi ailemden yakınlarımı çok genç yaşta kaybetmiştim. O yüzden çok çabuk depresyona giriyordum. Bu arada Parkinson hastalığı geldi ardından tansiyon şeker gibi hastalıklar görülmeye başladı. Bu hastalılarla da boğuşurken tabi gezmeye gidemiyorum, sosyal bir faaliyet gösteremiyorum. Çok fazla dikişten, örgüden anlamıyordum. Daha sonra komşularıma, arkadaşlarıma yelek örmeye başladım. Atkı ördüm, çantalar yaptım ve bunları yavaş yavaş çoğaltmaya başladım. Eş, dost, akrabaya bunları dağıttım, hediye ettim. Kullansınlar, sevinsinler istedim. Sonra örgü işi de sıkıcı olmaya başladı. Kollarıma sinir sıkışmasından dolayı rahatsızlıklar başladı. 'Ne yapayım' diye düşünmeye başladım. Sahilde deniz kabuklarını boyamaya başladım. Onlardan çiçek, insan, hayvan figürleri yapmaya başladım, kabaklar boyadım. Baktım ki onlar da çok güzel oluyor. Bundan sonra çalışmalarımı ihtiyacı olan öğrencilere satabilirsem eğer, çocuklara bir faydam dokunsun istiyorum. Çalışmalarım odaları doldurdu. Koyacak yer bulamaz oldum" diye konuştu. 
'HASTALIĞI TAM OLMASA DA YENDİM'
Fahriye Seyhanlı, bu işleri yaparken hastalığını düşünmediğini belirterek, "Bu uğraşa başladığım zaman 'Hangi motifi, figürü yapsam?' diye düşünüyorum. 'Bittikten sonra kime satsam? Kime versem?' diye düşünüyorum. Bu sayede beyninizde bir yenilenme oluyor. Bunu herkesin yapmasını tavsiye ediyorum. Ben mutluyum, herkeste mutlu olsun istiyorum. Emekli olduktan sonra bu uğraşla hastalıklarımı tam yenmiş olmasam da yüzde 90 eski durumuma göre çok iyiyim. Ben bu işle uğraşarak bir amacı yakaladım ve bu amacın arkasından koşuyorum. Evdeki hiçbir atık malzemeyi atmıyorum, onları yeniliyorum hem geri dönüşüme kazandırıyorum" dedi.  DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-01-25 12:05:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniye Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Osmaniye Ticaret Borsası
Osmaniye'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
YEREL HABERLER Osmaniye'de kayalıklardan düşerek yaralanan kişi ...
Osmaniye'de dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de dere yatağına düşen otomobilin sürücüsü ...
Kadirli´de silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Kadirli´de silahlı kavga: 1 ölü, 1 ağır yaralı
Osmaniye'de kuzenler arasındaki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de kuzenler arasındaki silahlı kavgada 1 ...
Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 7 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de asayiş uygulamalarında yakalanan 7 zanlı ...
Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehitleri Anma 2. Kademe Yarışları sona erdi
YEREL HABERLER Türkiye Oryantiring Şampiyonası Şehitleri Anma 2. ...
Atık lityum iyon piller üniversitede geri dönüştürülüyor
YEREL HABERLER Atık lityum iyon piller üniversitede geri ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.