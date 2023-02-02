Osmaniye´de kablo hırsızlığı kamerada

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´nin Kadirli ilçesinde demir kesme makasıyla iş yerinin asma kilidini kırarak kablo çalan kapüşonlu 3 şüpheliden 2´si jandarma ekiplerince yakalandı. Şüpheliler tutuklanırken, hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.
İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Kadirli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince bir iş yerinden yaklaşık 400 metre elektrik kablosu çalınması olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Adresteki ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, iş yerinin asma kilidini demir kesme makasıyla kırarak içeri girip, hırsızlık olayını gerçekleştiren, kapüşonlu 3 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Düzenlenen operasyonla B.T. ve F.Y. yakalanıp, gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen B.T. ve F.Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na kondu.
Diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-02-02 15:03:20
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