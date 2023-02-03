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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem

DHA

Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem


OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´nin Düziçi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Osmaniye´nin Düziçi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.05´te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem Düziçi´nin yanı sıra Osmaniye kent merkezi ve diğer ilçelerde de hissedildi.
Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Twitter´dan yaptığı açıklamada, "Düziçi ilçemizde meydana gelen depremle ilgili tarama ve takibimiz devam edilmektedir. Cenab-ı Allah bütün felaketlerden ülkemizi korusun" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi OSMANİYE, (DHA)
2023-02-03 14:26:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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