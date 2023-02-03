Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem



OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´nin Düziçi ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı´nın merkez üssünü Osmaniye´nin Düziçi ilçesi olarak saptadığı deprem, saat 14.05´te oldu. Yerin 7 kilometre derinliğinde olan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Deprem Düziçi´nin yanı sıra Osmaniye kent merkezi ve diğer ilçelerde de hissedildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, Twitter´dan yaptığı açıklamada, "Düziçi ilçemizde meydana gelen depremle ilgili tarama ve takibimiz devam edilmektedir. Cenab-ı Allah bütün felaketlerden ülkemizi korusun" dedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi OSMANİYE, (DHA)

2023-02-03 14:26:53



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