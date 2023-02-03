Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem (2)

SOKAĞA ÇIKTILAR
Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremde binalarda korkanlar sokağa çıktı. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi OSMANİYE, (DHA)
2023-02-03 14:41:48
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