Osmaniye'de 4.6 büyüklüğünde deprem (2)

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SOKAĞA ÇIKTILAR

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depremde binalarda korkanlar sokağa çıktı. Deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Düziçi OSMANİYE, (DHA)

2023-02-03 14:41:48



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