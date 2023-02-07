Deprem felaketinde 2'nci gün; enkaz başlarında umutlu bekleyiş (9)



OSMANİYE'DE 293 KİŞİ ARANIYOR

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 büyük deprem ve artçı sarsıntılardan etkilenen Osmaniye'de yıkılan 127 binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor. 293 kişiye ulaşılamadığı kentte, kurtarma çalışmalarına Balıkesir İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri de destek veriyor.

VOLEYBOLCULARIN KALDIĞI OTELİN ENKAZINDAN CESET ÇIKARILDI

Malatya Büyükşehir Belediyespor Voleybol takımının konakladığı, dünkü ilk depremde yıkılan Kırçuval Oteli'nde arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Öğle saatlerinde aralıklarla yaşanan artçı depremler kurtarma faaliyetlerini zaman zaman aksatırken, yapılan çalışmalar sonucu bugün saat 15.00 sıralarında enkazdan bir ceset çıkarıldı. Ceset, kimlik tespiti için adli tıpa gönderildi.

Çalışmalara iş makinelerinin yanı sıra AFAD ve itfaiye ekipleri de eşlik ediyor. (DHA)

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) Eraydın AYTEKİN-Hüsnü Ümit AVCI/MALATYA, DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL

2023-02-07 16:04:39



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