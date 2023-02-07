Emeklilik dilekçesi veren ve depremde ölen polis memuru, eşi ve 3 oğlu toprağa verildi

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Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremin vurduğu Adana'da yıkılan binada yaşamını yitiren polis memuru Hasan Türkmenoğlu (50), eşi ve 3 oğlu, memleketleri Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde toprağa verildi. Türkmenoğlu'nun, 1 Ocak'ta emeklilik dilekçesi verdiği öğrenildi.

Merkez Çukurova ilçesi Barış Manço Bulvarı'ndaki Tutak Apartmanı'nın yıkılması sonucu enkaz altında kalan Kadirli Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Hasan Türkmenoğlu, eşi Duygu (50) çocukları Ayaz (18), Asrın (10) ve Aydener Türkmenoğlu (20), yaşamını yitirdi. Aramakurtarma çalışmasında bulunan Türkmenoğlu ailesinin cenazeleri, toprağa verilmek üzere memleketleri Osmaniye'nin Kadirli ilçesine gönderildi. Asri Mezarlığı'na getirilen ailenin cenazesi, kılınan cenaze namazının ardından gözyaşlarıyla yan yana toprağa verildi. Cenaze törenine Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, Emniyet Müdürü Tarık Kahveciler ile mesai arkadaşları da katıldı.

EMEKLİLİK DİLEKÇESİ VERMİŞ

Öte yandan, 1 Ocak'ta emeklilik dilekçesi verdiği belirtilen polis memuru Hasan Türkmenoğlu'nun, eşi ve 2 çocuğuyla birlikte üniversite eğitimi gördüğü Adana'da depremde yıkılan binada oturan diğer oğulları Aydener Türkmenoğlu'nun evine geldiği bildirildi. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2023-02-07 19:56:41



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