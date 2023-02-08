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Bakan Kasapoğlu: 152 tesiste 150 binden fazla depremzede konaklıyor

DHA

Bakan Kasapoğlu: 152 tesiste 150 binden fazla depremzede konaklıyor


İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 34 gençlik merkezi, 23 yurt ve 95 spor tesisi olmak üzere toplam 152 tesiste 150 binden fazla depremzedenin konakladığını belirtti. Kasapoğlu, "Şükürler olsun yıkılan ve bu anlamda da enkazda kaybettiğimiz bir sporcumuz, bakanlık tesislerimizde öğrencilerimiz de bulunmamaktadır" dedi.
Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı'nda oluşturulan Kriz Merkezi'nde Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Vali Erdinç Yılmaz, milletvekilleri İsmail Kaya, Mücahit Durmuşoğlu, Belediye Başkanı Kadir Kara'nın da katılımıyla açıklamalarda bulundu. Bakan Kasapoğlu, depremin meydana geldiği kentlerde hasat tespit çalışmalarının sürdüğünü kaydetti. Kasapoğlu, "Zorlu şartlar üstün bir çabayı gerektiriyor. Bu yönde de fedakarca devam eden çalışmalar var. Yaralılarımıza yönelik devam eden tedavi çalışmaları var. Bu vesileyle temenni ediyorum ki tüm yaralılarımız bir an evvel sağlığına kavuşsun. Sağlık ekiplerimiz özveriyle çalışıyor onlara da teşekkür ediyoruz. Depremin ilk anından itibaren Cumhurbaşkanımızın riyasetinde AFAD da çalışmalarına başladı. Bakan arkadaşlarımızla Cumhurbaşkanı yardımcımızın katılımıyla ve sonrasındaki görev dağılımıyla afet illerine dağıldık. O andan itibaren çalışmaları yerinde yürüten ekipler, kriz merkezlerindeki ekiplerle beraber özellikle arama-kurtarma çalışmaları ve bununla birlikte afetten etkilenen vatandaşlarımızın desteğine yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Biz de hem sürecin yönetilmesi ve takibi hem de bu anlamdaki destek çalışmalarına yönelik olarak ilk anlardan itibaren Osmaniye'de arkadaşlarımızla birlikte bulunuyoruz. Bununla beraber bakanlığımızda tesis ettiğimiz bir kriz merkezimiz var. Tüm bakanlık ekibimiz, tüm yönetim kadememiz, çalışma arkadaşlarımız şu an itibarıyla illere dağılmış vaziyetteler" dedi.
"TESİSLERİMİZDE KAYBETTİĞİMİZ SPORCU VE ÖĞRENCİ BULUNMUYOR"
Bakan Kasapoğlu, depremin meydana geldiği illerdeki yurtlar, spor tesisleri ve gençlik tesislerinde hasar tespitine yönelik çalışma yaptıklarını belirterek, "Bununla birlikte tüm imkanlarımızı vatandaşlarımıza açmaya yönelik olarak çalışmalarımızı bitirdik. Özellikle 10 ilimizde başta yurtlarımız, spor salonlarımız, gençlik merkezlerimiz ve gençlik kamplarımız olmak üzere sıcak yemek, barınma imkanlarıyla vatandaşlarımızın hizmetinde. Özellikle bakanlık olarak yurtlarımız, spor tesislerimizle ilgili hasar tespitlerimizi gerçekleştirdik. Şükürler olsun yıkılan ve bu anlamda da enkazda kaybettiğimiz bir sporcumuz, bakanlık tesislerimizde öğrencilerimiz de bulunmamaktadır. Hasar tespit raporları hızlı bir şekilde devam ediyor. Özellikle yurtlarımızdaki vatandaşlarımızın konaklamasına yönelik olarak başta yurtlarımızda kalan vatandaşlarımıza sıcak yemek temini en hızlı şekilde başladı. Bununla birlikte özellikle illerde tüm yurtlarımızın işletmeleri, vatandaşlarımıza sıcak yemek temini noktasında görev aldılar. Kayseri ve Mersin, lojistik olarak iki ilimiz belirlendi. Özellikle bu illerden malzeme dağıtımı, teknik ekip dağıtımını gerçekleştiriyoruz. Bir yandan hazır yemek, diğer yandan tüm ihtiyaçlara yönelik bir çalışma var. Onlar da hızlı bir şekilde devam ediyor" diye konuştu.
"BAKANLIK TESİSLERİMİZİ TRANSFER EDİLECEK VATANDAŞLARA HAZIRLADIK"
Bakan Kasapoğlu, 34 gençlik merkezi, 23 yurt ve 95 spor tesisi olmak üzere toplam 152 tesiste 150 binden fazla vatandaşın konakladığını söyledi. Kasapoğlu, "Hatay, Adıyaman, Kahramanmaraş, Osmaniye, Gaziantep ve Malatya başta olmak üzere ihtiyaç sahibi illere de bir taraftan kılık-kıyafetten, battaniyeye, çadıra kadar tüm malzemeler gönderiliyor. Özellikle 12 ilde bakanlığımız tesislerini 10 ilden transfer edilecek vatandaşlara yönelik hazırladık. Buradan bir yandan transfer işlemleri başladı. Diğer yandan da buraya gelen vatandaşlarımızın rahatı ve güvenliği için de tüm tedbirler alındı. Gençlik Merkezi liderlerimiz, gönüllülerimiz bu çerçevede sahada AFAD ekipleriyle birlikte görev yapıyorlar. Spor camiasının bu anlamdaki kenetlenmesi, federasyonlarıyla kulüpleriyle bu zor zamanda çok ama çok anlamlı. Spor camiamıza bu anlamdaki destekleri, katkıları ve iş birlikleri için şükranlarımı ifade ediyorum. Devletimiz tüm imkanlarıyla tüm ekibiyle afet bölgesi için seferberdir. Başta temel ihtiyaçlar olmak üzere yardım ve destek çalışmaları hızlı bir şekilde devam etmektedir" dedi.
"OSMANİYE'DE 251 BİNA YIKILDI, 695 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"
Osmaniye'de 251 binanın yıkıldığını, 695 kişinin de hayatını kaybettiğini açıklayan Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti: "Bir kez daha vatandaşlarımıza rahmet temenni ediyorum. 2 bin 220 yaralımız var. Bir yandan defin işlemleri, enkaz kurtarma çalışmaları canlı kurtarmaya yönelik yoğun çalışmalar devam ederken, diğer yandan da hasardan dolayı mağdur olan vatandaşlarımızın barınmasına yönelik çadır kurulumu çalışmaları devam ediyor. Bu afeti Allah'ın izniyle milletimizin ferasetiyle en güçlü şekilde birlikte atlatacağız. Tabii ki bu kenetlenme çok ama çok önemli. Milletimiz bunu en güçlü şekilde ortaya koyuyor. Değerli Osmaniyelilere bir kez daha ilgili tesislerimizi duyurmak istiyorum. Diğer illerdeki tesislerimiz de ilgili iletişim mecralarımızda tüm vatandaşlarımızın erişimine açık. Osmaniye kız yurdumuz, Kayıboyu kız yurdumuz, Karacaoğlan erkek yurdumuz, Kadirli yurdumuz, Osmaniye Gençlik Merkezi, Tosyalı Spor Salonu, Osmaniye salonumuz, olimpik havuzumuz, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ana binamız, Kadirli Spor Salonu, Kadirli Gençlik Merkezi, Düziçi Spor Salonu ve Gençlik Merkezi, Bahçe Spor Salonu, genç ofisimiz, otağ çadırımız, Cevdetiye Sporcu Eğitim Merkezi, Tosyalı sahamız milletimizin hizmetinde. An itibariyle ilk günden itibaren olduğu gibi açık ve diğer illerde Gaziantep'te, Hatay'da, Adıyaman'da, Malatya'da, Diyarbakır'da, Adana'da tesislerimiz, yurtlarıyla, gençlik merkezleriyle milletimizin emrinde. Hasar tespitine yönelik çalışmalar tamamlandıkça bu listeyi de güncelliyoruz. Osmaniye özelinde şunu ifade edeyim; Çevre Şehircilik Bakanlığımız hasarsız binaların tespitine yönelik çalışmalara başladı. Vatandaşlarımızın hasarsız binalarına yönelik kullanımını çabuklaştırma amacıyla bugün lütfen bu konudaki duyuruları Osmaniyeli vatandaşlarımızın takip etmesini istirham ediyoruz. Hem hasar tespiti hem hasar olmayan binaların hızlı şekilde işlevsel hale gelmesi ve bunla birlikte de çalışmaların daha güçlü şekilde koordinasyonu bizler için çok mühim." (DHA)
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
-Bakan Kasapoğlu'nun açıklamaları
DHA-Spor Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-02-08 13:42:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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