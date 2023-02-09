Cumhurbaşkanı Erdoğan: Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 16 bin 170'e ulaştı (2)



OSMANİYE´DE ÇADIR KENTİ ZİYARET ETTİ

Kahramanmaraş merkezli depremin vurduğu Gaziantep ile Kilis´in ardından Osmaniye´ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk olarak depremzedelerin kaldığı çadır kenti ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Kayıboyu Kız Öğrenci Yurdu´na geçerek burada barınan depremzedelerle bir araya geldi. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik´in de eşlik ettiği Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Ülkemiz pazartesi günü 04.17'de 7.7 şiddetinde ardından da 7.6 şiddetinde 2 depremle sarsılmıştır. Bu depremler 10 ilimizde çok büyük yıkımlara neden olmuştur. Osmaniye´miz de yıkım olan şehirlerimizden bir tanesidir. Şu an itibarıyla depremin yol açtığı yıkıntılarda hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı, maalesef 16 bin 170'e ulaştı. Yaralanan vatandaşlarımızın sayısı, 64 bin 194. Yıkılan bina sayısı da 6 bin 444. Osmaniye'de ise 326 bina yıkılmış, 877 vatandaşımız vefat etmiştir. Devletimiz tüm bakanlıklarıyla kurumlarıyla 10 vilayetimizde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Milletimiz devletiyle omuz omuzadır. Sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz, uluslararası yardım ekipleri, gönüllüler, imkanı olan herkes aramakurtarma ve yardım çalışmalarına destek veriyor. Maruz kaldığımız felaketin çapı ve etkisi bu derece büyük olunca ister istemez bazı gecikmeler ve eksiklikler de yaşanabiliyor. Vatandaşlarımız devletinin tüm imkanlarıyla deprem bölgesinde olduğunu biliyor. Doğrudan ve dolaylı katkılarıyla sayıları yüz binlerce ifade edilebilecek kişiler yardım çalışmalarıyla ilgili süreçlerde görev aldı. Ülkemizin dört bir yanında gereken her türlü ekip araç ve gereç bölgeye yönlendirilmiştir. Afet bölgesi ilanından şu anda parlamentomuzda OHAL kararına kadar tüm adımları attık. Öyle zannediyorum ki 1 saate kadar parlamento kararını verecektir. Enkazın kaldırılmasının ardından inşallah 1 yıl içinde depremin yaşandığı şehirlerimizi hatırlayın yeni baştan inşa ettik. Van´da bunu gerçekleştirdik. Malatya´da, Elazığ´da bunu gerçekleştirdik. İzmir, Düzce depremlerinde bunları gerçekleştirdik. Bütün bunların yanında Antalya ve Muğla yangınlarında yine bunları süratle gerçekleştirdik. Kastamonu, Sinop, Bartın, Giresun sel afetlerinde hatırlayın bu iktidar bu hükümet bunları gerçekleştirdi. Şimdi ben milletime sesleniyorum. İnşallah 1 yıl içerisinde TOKİ olarak bu konutların inşasını gerçekleştireceğiz. Bu geçiş sürecinde de 10´ar bin lira depremzedelere destek veriyoruz. Bunların tespitleri yapılıyor. 10´ar bin lirayı depremzede kardeşlerimize teslim edeceğiz. 1 yıl içinde konutlarımızı bitireceğiz. En önemli adımlardan bir tanesi de bu arada talep edenlere, kabul edenlere Antalya´da, Alanya´da, buralardaki otellerde misafir etme imkanımız mevcuttur. THY uçakları ile buralara seferlerini düzenleyecektir. Bunlardan da özellikle sizleri bilgi sahibi yapalım istedim." İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL

2023-02-09 17:46:40



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