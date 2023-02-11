Osmaniye´de 1000 depremzede, tren vagonlarında misafir ediliyor



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de yaklaşık 1000 depremzede, yataklı tren vagonlarında misafir ediliyor. Sarsıntıdan en çok etkilenen çocuklar ise arkadaşları ve oyuncakları ile oynayıp depremin etkisini unutmaya çalışıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıkıma neden olduğu 10 ilden Osmaniye´de bazı bölgelerde enkaz kaldırma çalışmalarına başlanılırken, bazı bölgelerde ise kurtarma çalışmaları sürüyor. Evleri hasar gören ve yıkılan depremzedelerden bir kısmı AFAD tarafından kentin farklı noktalarına kurulan çadırlarda kalırken, bazıları ise Osmaniye Tren İstasyonu´na konuşlandırılan yataklı 14 vagonda misafir ediliyor.

Yaşadığı korku dolu anları anlatan bir vatandaş, "Evimizde ufak tefek şeyler var ama can kaybı yok, mal önemli değil. Şu anda da tren vagonlarında kalıyoruz. Allah razı olsun hükümetimizden, devletimizden" dedi.

Gece uykuda gelen depremle sarsıldıklarını söyleyen bir depremzede ise, "Buna şükür, ölüm yok. Allah binlerce şükür olsun, çıktık. Tabi zorlandık, korktuk. Allahtan gelene boynumuz kıldan ince. Allah razı olsun biz deprem sonrasında tren garına geldik" diye konuştu.

Deprem anında iş yerinde olduğunu ifade eden bir vatandaş ise hemen dışarı çıktıklarını ve çok korktuklarını belirterek, "Depremden sağ salim kurtulduk. Osmaniye tren garına geldik ve burada vagonlarda kalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Depremden etkilenen çocuklar da çok korktuklarını belirterek yaşadıkları o anları anlattı. Çocuklar tren garındaki vagonlarında arkadaşları ile ya da telefon ve oyuncakları ile oyunlar oynayarak vakit geçirdiklerini ve rahat olduklarını ifade etti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-02-11 11:48:53



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