Osmaniye'ye konteyner kent kuruluyor

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, AFAD ve TOKİ ortaklığıyla 122 bin metrekare alana konteyner kent kurulumu sürdürülüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Osmaniye'de, belediye iş birliğinde ve AFAD ile TOKİ ortaklığında konteyner kent kuruluyor. 1370 konteynerin yer alacağı konteyner kent için çalışmalara devam ediliyor. Dereobası köyü ile Fakıuşağı Mahallesi arasındaki Karaçay Deresi kenarında, 122 bin metrekare alanda tasfiye işlemleri yapılıyor. Zemin düzenleme işlemleri sonrası alana, 1370 konteyner kurulacak. Depremzedelerin tuvalet ve banyo ihtiyaçları için getirilen seyyar yapılar da kuruluyor. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye İbrahim EMÜL
2023-02-13 14:34:05
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