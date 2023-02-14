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OSMANİYE - (Özel) SAVAŞTAN KAÇAN AİLE DEPREME YAKALANDI; ŞİRİN VE VEFA'NIN EĞİTİM HAYATI VAGONDA SÜRÜYOR

DHA

OSMANİYE - (Özel) SAVAŞTAN KAÇAN AİLE DEPREME YAKALANDI; ŞİRİN VE VEFA'NIN EĞİTİM HAYATI VAGONDA SÜRÜYOR


Rojda ALTINTAŞÖzgür KUMANOVALI Zeki GÜNAL / OSMANİYE,  (DHA) SURİYE'deki savaşla birlikte çocukları Şirin ve Vefa'nın eğitimi için göç ederek Osmaniye'ye yerleşen Talal Elyüz, burada ailesi ile depreme yakalandı. Depremden kurtulan aile Osmaniye Tren İstasyonu'nda depremzedeler için açılan vagonlara yerleşti. Vagonda Liselere Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan Şirin, psikiyatrist olup kendi durumundaki insanlara destek olmak istediğini belirtirken, ablası Vefa ise "Suriye'de 28 kez bombalanan yerlerden kaçarak 2 il değiştirdik. Sonra buraya geldik. Suriye'de savaştan kaçtık bu sefer deprem oldu" dedi.
Depremlerin yıkıma neden olduğu 10 ilden biri olan Osmaniye'de bazı aileler Osmaniye Tren İstasyonu'na konuşlandırılan 14 vagonda misafir ediliyor. Suriye'de hava saldırıları nedeniyle göç eden ailelerden biri olan Elyüz ailesi de depreme yakalandı. İddiaya göre, baba Talal Elyüz, kızlarının eğitimi için 2015 yılında Osmaniye'ye yerleşti. Baba Talal Elyüz bu sefer de eşi, 14 yaşındaki kızı Şirin ve 16 yaşındaki kızı Vefa ile depreme yakalandı. 28 kez hava saldırılarından kaçarak 2 il değiştirip Türkiye'ye geldiklerini anlatan baba Talal Elyüz, kızlarının eğitimine önem verdiğini belirtti. Liselere Geçiş Sınavına hazırlanan Şirin, ileride psikiyatrist olup kendi durumundaki insanlara fayda sağlamak istiyor. Ablası Vefa ise, Osmaniye Hasan Aybaba Anadolu Öğretmen Lisesi'nde birincilik ile eğitim hayatına devam ediyor. "İYİ BİR OKUL KAZANIP AİLEMİ GÖTÜRMEK İSTİYORUM"
Liselere Geçiş Sınavına (LGS) hazırlanan 14 yaşındaki Şirin Elyüz, vagonda ders çalışmaya devam ediyor. İleride tıp okuyup kendi durumundaki insanların psikolojisine destek olmak istediğini belirten Şirin, "Başka bir seçeneğim yok. Suriye'den 8 yıl önce geldik, depreme yakalandık. Çok zor, depremden çıktığımız an çok zordu. Burada Türkçe, matematik, fen bilgisi dersine önem veriyorum ama inkılap dersimi de geliştirmem gerekiyor, hepsini doğru yapmak istiyorum. İlk sınava gireceğim. 4 Haziran'da olacak ama yalnızca birinci dönem derslerimden sorumlu olacağım. Çalışıyorum, hedefim iyi bir okul kazanıp ailemi de oraya götürmek. Mersin'de iyi bir fen lisesini kazanmak istiyorum. Ama ailem buradan ayrılmak istemiyor. İleride psikiyatrist olmak istiyorum. İnsanların psikolojisini düzeltmek istiyorum. Bunun için tıp okumak lazım, eğer tıp okumasam psikoloji bölümünü okuyup sosyal hizmetlere gönüllü olarak katılmak istiyorum. Böyle durumlarda insanların yanında durmak istiyorum. İki üniversiteyi aynı anda okumak istiyorum" dedi. "28 KEZ BOMBALANAN YERLERDEN KAÇTIK, BU SEFER DEPREM OLDU"
Ablası Vefa ise Osmaniye Hasan Aybaba Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okul birincisi olduğunu belirterek, "Suriye'de 28 kez bombalanan yerlerden kaçarak 2 il değiştirdik. Sonra buraya geldik. Suriye'de savaştan kaçtık, bu sefer deprem oldu. Türkiye'den ayrılmak istemiyoruz. Türkler bize vatandaşlık verdiler, nasıl bırakıp gidelim" diye konuştu. "KAÇMAKTAN BIKTIM, KIZLARIMIN GELECEĞİ İÇİN KAÇIYORUM"
Baba Talal Elyüz, "Bıktım artık, kaçmaktan bıktım. Birincisi olur ama artık teslim oluyorum. Kızlarım için bıraktım Suriye'yi. Kızım Osmaniye Hasan Aybaba Anadolu Öğretmen Lisesi'nde okul birincisi" ifadelerini kullandı.
 
Görüntü Dökümü
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-Havadan tren istasyonu görüntüsü
-Şirin ders çalışırken görüntü
-Şirin ve ailesinden ile görüntü
-Baba ve abla ile röportajDHA-Gündem Türkiye-Osmaniye / Merkez
2023-02-14 09:50:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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