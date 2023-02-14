Osmaniye´de çadır kentte yangın 

İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´deki çadır kentte, ısıtıcının eşyaları tutuşturmasıyla çıktığı değerlendirilen yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Çadır, tamamen kullanılamaz hale gelirken, başka çadır ise kısmen yandı.
Adnan Menderes Mahallesi Masal Park otopark alanına kurulan çadır kentte yangın çıktı. AFAD tarafından oluşturulan çadır kentteki yangın ihbarıyla bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Alevler, ekiplerin müdahalesi sonucu büyümeden söndürülürken, çadır tamamen kullanılamaz hale geldi. Alevlerin sıçradığı çadır da kısmen yandı. Yangın sırasında dumandan etkilenen birkaç kişiye, sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yangının, ısıtıcının yakınındaki eşyaları tutuşturmasıyla çıkmış olabileceği ihtimali değerlendiriliyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye İbrnahim EMÜL
2023-02-14 10:35:26
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