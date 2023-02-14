Başkan araya girdi, depremzede Şükran Aden bebeğin özel maması bulundu



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'nin Düziçi ilçesinde Melike ve Metehan Yıldırım çiftinin prematüre doğan, 3 aylık bebekleri depremzede Şükran Aden Yıldırım'ın ihtiyacı olan özel mama, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara´nın talimatı ile kısa sürede bulunup, aileye ulaştırıldı.

Melike ve Metehan Yıldırım çiftinin 5 Kasım´da Adana´da özel bir hastanede `Şükran Aden´ ismini koydukları bebekleri dünyaya geldi. 33 haftalık prematüre doğan Şükran Aden, yaklaşık bir ay kuvözde kaldıktan sonra Düziçi ilçesi Boğaziçi Mahallesindeki evlerine getirildi. 6 Şubat´ta sabah saat 04.17´de meydana gelen depremde evleri zarar gören çift, bebeklerini de alarak Atalan Beldesindeki müstakil olan baba evine geldi. Yıldırım çiftinin bebeklerinin beslenmesi için kullandıkları özel mama azalınca, temin etmek için arayış içerisine girdiler. Birçok yer kapalı olduğu için ve kargo ile gönderim olmadığı için çift, sosyal medyadan paylaşım yaparak özel mama olan ailelerin kendilerine ulaşmalarını istediler. Ülkenin birçok yerinden mama desteği için aileye ulaşılırken, Osmaniye Belediyesi de yardım çağrısı üzerine harekete geçti.

ÖZEL MAMA KISA SÜREDE TEMİN EDİLDİ

Belediye Başkanı Kadir Kara´nın talimatı ile istenilen özel mamadan 4 paket temin edildi. Mamalar ile birlikte 'Hoş geldin bebek' paketi ve diğer hediyeleri alan ekipler, Düziçi İlçesi Atalan Beldesine giderek, Şükran Aden bebeğin beslenmesi için ihtiyaç duyulan mamaları ulaştırdı.

Baba Metehan Yıldırım, deprem dolayısıyla tüm Türkiye´ye geçmiş olsun dileklerini ileterek, "Mamamızı bulamıyorduk, zaten afetten önce de zor bulunan bir mamaydı. Maddi sıkıntıyla alakası yok, ne kadar çok paranız olursa birle bu mamayı bulamıyorsunuz. Tedarikte problem vardı ve afetten sonra daha da fazla olmaya başladı. Osmaniye Belediye Başkanımız Kadir Kara´ya çabası ve uğraşları için duyarlı davranışı için çok teşekkür ediyorum" dedi.

BAŞKAN KADİR KARA, YILDIRIM AİLESİ İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, 33 haftalık prematüre doğan Şükran Aden bebeğin annesi Melike Yıldırım ile görüşerek, "Vatandaşlarımıza gücümüz ve imkanlarımız ölçüsünde, bu afet koşullarında yanlarında olmaya ve onlara hizmet vermeye çalışıyoruz, gayret gösteriyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-02-14 18:40:24



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