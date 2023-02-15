Depremde şehir merkezinde oluşan hasarla birlikte köyün yolunu tuttular

Rojda ALTINTAŞÖzgür KUMANOVALI Zeki GÜNAL / ELLEK (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Ellek ilçesine bağlı Çiraz köyü diğer bölgelere göre depremden daha az hasar aldı. Şehir merkezinde depremden etkilenenler ise Çiraz köyünün yolunu tuttu. Çiraz köyü eski muhtarı Gazi Kart, "Şu an Osmaniye'den kalkıp gelen depremzedeler için ev ayarlamak zorunda kalıyoruz. Şu an şehirden köylere geliyorlar. Onlara caminin lojmanını vereceğiz" dedi.
Kahramanmaraş Pazarcık merkezli saat 04.17'de, 7.7 büyüklüğünde yaşanan depremin ardından, aynı gün saat 13.24'te Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremle Osmaniye'de yaşayanlar köylerinin yolunu tuttu. Şehir merkezine göre hasarın az olduğu köylerden biri olan Ellek ilçesinin Çiraz köyü halkı da şehirden köye dönen misafirleri için yer ayarlıyor."ŞEHİRDEN KÖYLERE GELİYORLAR"
Çiraz köyü eski muhtarı Gazi Kart, "Şu an Osmaniye'den kalkıp gelen depremzedeler için ev ayarlamak zorunda kalıyoruz. Şu an şehirden köylere geliyorlar. Onlara caminin lojmanını vereceğiz. Deprem anında evdeydik, inmek zorunda kaldık. Evlerimiz üzerimize yıkılmadı ama köyde yıkılan evler var. Ama henüz kimse köye gelmedi. Kendi gücümüzle çadır kurduk. Üşüyoruz, evlere giremiyoruz. Vatandaş bunları kendi gücüyle temin edebilir ama bazıları temin edemeyebilir. Bakın şu an sularımız çamur akıyor" dedi. (DHA)(FOTOĞRAF)
DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez
2023-02-15 09:47:01
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