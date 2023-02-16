Osmaniye'de depremzedeler, hasarlı evleri boşaltıyor



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de hasarlı olduğu tespit edilen evler, sahiplerince boşaltılıyor. Bazı depremzedeler kentten ayrılırken, bazıları da eşyalarını buldukları depolara yerleştiriyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Osmaniye'de, 991 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 606 kişi yaralandı. Kontrolü yapılan 32 bin 58 binadan 7 bin 477´sinde hasar tespit edildi, 276 bina için acil yıkım kararı verildi.

Kentte arama-kurtarma çalışmaları sona erince, enkaz kaldırma faaliyetleri de başlatıldı. Depremin en çok etkilediği Esenevler, Yıldırım Beyazıt, Rahime Hatun, Adnan Menderes, Rızaiye ve Mareşal Fevzi Çakmak mahallelerinde oturanlar, hasarlı binalardaki eşyalarını vinçlerle çıkartıyor. Eşyalarını kurtaran bazı depremzedeler kentten ayrılmaya başladı. Bazıları ise eşyalarını buldukları depolara yerleştiriyor.

MOLOZ YIĞINLARI ARASINDA ÇOCUK BİSİKLETİ

Osmaniye Belediyesi ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü'nce, kaldırılan enkaz lisanslandırılıp, hafriyat döküm sahasına boşaltılıyor. Çevre güvenliği alan jandarma ekipleri de dökülen her hafriyatın hangi binaya ait olduğuna dair bilgilerin yer aldığı tabelaları sahaya koyuyor. Moloz yığınları arasında bulunan çocuk bisikleti, ayakkabı gibi eşyalar ise objektiflere yansıdı. Diğer yandan kente kurulacak olan konteyner kent için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Dereobası ve Fakıuşağı mahallelerinde 122 dönüm alanda kurulacak konteyner kent alanındaki altyapı çalışmalarının kısa sürede tamamlanmasıyla ilk etapta 1367 konteyner yerleştirilecek. Konteynerlerin 21 metrekarelik olacağı, içerisinde elektrikli ısıtıcı, termosifon, mutfak ve banyo bulunacağı, mevsim koşullarına dayanıklı ve yalıtımlı olacağı kaydedildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-02-16 10:35:39



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