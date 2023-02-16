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Enkazdan çıkartılan 3 inek, Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde tedaviye alındı

DHA

Enkazdan çıkartılan 3 inek, Emekli Hayvanlar Çiftliği'nde tedaviye alındı


İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)KAHRAMANMARAŞ'ın Elbistan ilçesinde sahibi Elif Adıgüzel'in kendi imkanları ile enkazdan çıkarttığı 3 inek, Osmaniye'deki Hayvan Hakları Federasyonu (HAYTAP) Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirilip, tedavilerine başlandı.
İlk depremin merkez üssü Pazarcık ilçesindeki Emiroğlu köyünde oturan Elif Adıgüzel'in altı ahır olan evi yıkıldı. İnekler enkaz altında kaldı. Hayvanlarını kendi imkanları ile enkazdan çıkartan Adıgüzel, yem ve temiz su sıkıntısı yaşayınca, sosyal medyadan yardım çağrısı yaptı. Çağrıya cevap veren HAYTAP yetkilileri, Adıgüzel'e ulaştı. 70 kilometrelik yolculuğun ardından 3 inek, Osmaniye'deki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne yerleştirilip, tedaviye alındı.
'CİDDİ STRESE GİRMİŞLERDİ'
Emiroğlu köyünde 15 hane olduğunu, neredeyse tüm evlerin yıkıldığını belirten HAYTAP Başkan Yardımcısı Veteriner Hekim Ali Laçinbala, "Hayvanların ilk müdahalesini yaptıktan sonra 2,5 yaşlarındaki 'Boncuk', 'Gül Hanım' ve 'Ceren' ismindeki inekleri, ücretleri ödenmek kaydı ile alınarak, Osmaniye'deki HAYTAP Emekli Hayvanlar Çiftliği'ne getirdik. 'Gül Hanım'ın ön ayakları küt cisim travması nedeniyle ezilmiş; kas ağrılardan dolayı ayağa kalkamıyordu, ciddi ödem vardı. 8 kişi, halatlar yardımı ile araca yükleyebildik. 'Boncuk' ve 'Ceren' ismindeki diğer iki inek, küçük küt travmaları yaşamış, yorgun düşmüşler. Açlık ve susuzluk ile de ciddi strese girmişlerdi. Buradaki 3 depremzede ineğin tedavi süreçleri, gönüllü hekimlerimiz tarafından devam ediyor" dedi.
İneklerini gözyaşları arasında uğurlayan Elif Adıgüzel ise "Depremden dolayı evimiz yıkıldı. 'Boncuk'umu çok severdim, ayrılamadım. Fakat ne yapayayım? Yaraları ve ağrılar var; köyde yem ve içme suyu da yok. Bunlar benim canım, can yoldaşım. Ölecekler diye de çok korkuyordum. Birisi geldi, telefonla bir video çekti, sonra da HAYTAP geldi. Sağ olsun. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah sizden razı olsun" diye konuştu. (DHA) DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-02-16 15:20:11

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