Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm incelendi (2)



'AĞIR HASARLI BİNALARA GİRİLEMEZ'

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Osmaniye'de deprem bölgesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Kurum, afet bölgesindeki inşaat çalışmalarının mart ayında başlayacağını söyledi. Osmaniye´de aramakurtarma çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Kurum, "Konteynerlerin kurulma sürecini bir koordinasyon içinde yürütüyoruz. Deprem bölgesinde hasar tespit çalışmaları da son derece önemli. Bu kapsamda 684 bin binamızı inceledik. Yaklaşık 85 bin binanın ağır hasarlı. Az hasarlı ve hasarsız binaların da tespitini yapıyoruz. Osmaniye'de 41 bin 500 konut az hasarlı. 3 bin 157 binada ise 11 bin 300 bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Ağır hasarlı binalarımıza girilemez, eşya alınamaz. Eşya alım süreci valilik izniyle olacak" dedi.

DEPREMZEDE SOKAK HAYVANLARINA 45,5 TON MAMA

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ise depremzedelere destek konusunda çalışmalara devam ettiklerini belirterek, "Soğuk bir dönem. Bundan dolayı 25 bin 608 ton odun dağıtımı yaptık. 2 bin 433 adet hayvan çadırı dağıtıldı. Depremde zarar gören hayvanlarımızı korumak adına bu dağıtımları kırsal alanda yapıyoruz. Yine Et ve Süt Kurumu´muz 3 bin 500 ton sütü toplayarak vatandaşlarımızın bu konudaki mağduriyetlerinin giderilmesine katkıda bulunmuştur. 7 bin 668 ton da yem, üreticilerimize ulaştırılmıştır. Sadece büyükbaş, küçükbaş değil sahipsiz hayvanlarımızı da göz ardı etmedik. Onlara da sahip çıkmak adına 45,5 ton mamayı da bölgelere ulaştırdık" diye konuştu. Bakan Kirişci, gıda denetimi, yemek dağıtımı ve diğer önemli hususlarda da çalışmaların eksiksiz yürütüldüğünü söyledi. (DHA)İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-02-17 18:59:31



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