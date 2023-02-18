Efendi ERKAYIRAN/KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde depremzedelere yardım götüren kamyonet yandı.
Kadirli Belediyesi'ne ait Sabit Yiğit yönetimindeki 80 LP 429 plakalı kamyonet, depremzedelere yardım götürürken henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Kamyonetin kasasındaki gıda ve eşyaların tutuştuğu fark eden Yiğit hemen aracı yol kenarına park edip, itfaiyeye haber verdikten sonra yangın söndürme tüpüyle müdahale etti. Gelen ekiplerin kısa sürede söndürdüğü kamyonet ile taşıdığı giyim ve gıda malzemeleri kullanılamaz hale geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN
2023-02-18 10:00:34
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