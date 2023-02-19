Tunç Soyer: Osmaniye'de 200 konteynerden oluşan kent kuracağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tunç Soyer: Osmaniye'de 200 konteynerden oluşan kent kuracağız

DHA

Tunç Soyer: Osmaniye'de 200 konteynerden oluşan kent kuracağız


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Osmaniye'ye 200 konteynerden oluşan bir kent kuracaklarını, bu çalışmanın da mart başına kadar tamamlanacağını belirtti.
Tunç Soyer, Kahramanmaraş merkezli depremli depremlerin vurduğu Osmaniye'de incelemelerde bulundu. Soyer, ilk olarak Cebelibereket Şehit Ali Alkan Ortaokulu bahçesinde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nce kurulan 30 çadırda kalan aileleri ziyaret etti. Çocuklara oyuncak dağıtan Soyer, ardından esnafı ziyaret edip, 'geçmiş olsun2 dileklerini iletti. Taziye ziyaretlerini de tamamlayan Tunç, sonrasında gazetecilere konuştu. Soyer, "Kurduğumuz bu kardeşlik ilişkisini ilerletmek ve Osmaniye'ye daha çok fayda getirecek bir noktaya taşımak istiyoruz. Biliyoruz ki; Osmaniye'de vatandaşlarımız mağduriyeti devam ettikçe, İzmir'de bizim yüzümüzün gülmesi mümkün değil. O nedenle bizim birbirimizle olan bu kardeşlik bağını pekiştirmemiz, güçlendirmemiz, birbirimize sahip çıkmaya devam etmemiz lazım. Bu duygu ve düşüncelerle buradayız" dedi.
Çok temel birimleri Osmaniye'ye taşıdıklarını aktaran Soyer, "İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kurumsal kapasitesi altındaki tüm birimleri, buraya getirmeye gayret ediyoruz. Cebelibereket okuluna giren Osmaniyeli bir vatandaş, kendi belediyesine gelmiş gibi hizmet alsın istiyoruz. O nedenle İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin minyatürünü burada kuracağız demiştik. Adım adım kuruyoruz, güçlendiriyoruz. Bir yandan İzmir'in bütün gücünü, enerjisini Osmaniye'ye taşıyacağız. Fakat bir yandan da Türkiye'nin her yerinden Osmaniye'ye gelen destekleri, katkıları koordine görevini üstlendik" diye konuştu.
KONTEYNER KENT İÇİN ÇALIŞMA
Osmaniye'ye 200 konteynerden oluşan bir kent kuracaklarını, bu çalışmanın da mart başına kadar tamamlanacağını anlatan Soyer, şöyle konuştu:
"Bu 200 konteyner, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin atölyelerinde imalatı sürüyor. Bir yandan onların buraya naklini başlattık. Bir yandan da getirdiğimiz kaynakçı, demirci arkadaşlarımız ile burada montajını yapıyor olacağız. Hem çok hızlı bir şekilde imalatını gerçekleştiriyoruz hem de çok daha fazla sayıda konteyneri bir TIR'da buraya getirme imkanını yaratmış oluyoruz. Çünkü malumunuz 1 TIR'da en çok 2 tane konteyner taşıyabiliyorsunuz. Fakat panel olarak imalatını yaptığımız için 15-18 arası konteyneri 1 seferde buraya getirme imkanı buluyoruz. Sonra da burada 32-35 dakika arasında maksimum bir konteynerin montajını yapabilir haldeyiz." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-02-19 12:57:18

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Osmaniyeli işletmeci oyun gruplarıyla depremzede çocuklara tebessüm ettirmeye çalışıyor
YEREL HABERLER Osmaniyeli işletmeci oyun gruplarıyla depremzede ...
"Pamuk şekerci amca" Osmaniyeli depremzede çocukların gönlünde taht kurdu
YEREL HABERLER "Pamuk şekerci amca" Osmaniyeli depremzede çocukların ...
(Görüntülü)DEPREMZEDELERE YARDIM GÖTÜREN KAMYONET YANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü)DEPREMZEDELERE YARDIM GÖTÜREN KAMYONET ...
Depremzedelere yardım götüren kamyonet yandı
YEREL HABERLER Depremzedelere yardım götüren kamyonet yandı
(Görüntülü)OSMANİYE - BAKAN KURUM, AFET KOORDİNASYON VE KRİZ MERKEZİ?NDE KONUŞTU (2)
YEREL HABERLER (Görüntülü)OSMANİYE - BAKAN KURUM, AFET KOORDİNASYON ...
(Görüntülü)OSMANİYE - BAKAN KURUM, AFET KOORDİNASYON VE KRİZ MERKEZİ?NDE KONUŞTU (1)
YEREL HABERLER (Görüntülü)OSMANİYE - BAKAN KURUM, AFET KOORDİNASYON ...
(Görüntülü)OSMANİYE - BAKAN KİRİŞÇİ, AFET KOORDİNASYON VE KRİZ MERKEZİ?NDE KONUŞTU
YEREL HABERLER (Görüntülü)OSMANİYE - BAKAN KİRİŞÇİ, AFET ...
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 3 milyon 9 bin 563 bağımsız bölüm incelendi (2)
YEREL HABERLER Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 3 milyon 9 bin 563 ...
Osmaniye'de yardım malzemesi yüklü kamyonette yangın
YEREL HABERLER Osmaniye'de yardım malzemesi yüklü kamyonette yangın
Bakanlar Kurum ile Kirişci, Osmaniye'de koordinasyon toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Bakanlar Kurum ile Kirişci, Osmaniye'de koordinasyon ...
Osmaniye'de yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin tutuklu sayısı 6'ya yükseldi
YEREL HABERLER Osmaniye'de yıkılan binalardaki kusurlara ilişkin ...
Depremden sağlam çıkan "bilim yuvası" afetzedelerin hizmetinde
YEREL HABERLER Depremden sağlam çıkan "bilim yuvası" afetzedelerin ...
Osmaniye'de deprem soruşturmasında 6 tutuklu
YEREL HABERLER Osmaniye'de deprem soruşturmasında 6 tutuklu
(Görüntülü) 30 BİN KONUTLU KADİRLİ&#039;DE TEK BİR BİNA YIKILMADI; İLÇEYE GÖÇ VAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) 30 BİN KONUTLU KADİRLİ'DE TEK BİR ...
30 bin konutlu Kadirli'de tek bir bina yıkılmadı; ilçeye göç var
YEREL HABERLER 30 bin konutlu Kadirli'de tek bir bina yıkılmadı; ...
Muhabbet kuşu "Maviş"in sıra dışı çıkardığı sesle depreme uykuda yakalanmadılar
YEREL HABERLER Muhabbet kuşu "Maviş"in sıra dışı çıkardığı sesle ...
Osmaniye'de çadır kentteki çocuklara depremi maskotlarla unutturmaya çalışıyorlar
YEREL HABERLER Osmaniye'de çadır kentteki çocuklara depremi ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.