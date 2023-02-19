7.7 büyüklüğündeki depremde Osmaniye 112 Merkezi'nde yaşananlar kamerada

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İbrahim EMÜL/OSMANİYE,(DHA)KAHRAMANMARAŞ´ın Pazarcık ilçesi merkezli deprem sırasında Osmaniye 112 Acil Çağrı Merkezi´nde yaşanan anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Bir süre kendilerini koruyan çalışanların, sarsıntı bittikten sonra tekrar çağrı almaya devam ettikleri görüldü.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 6 Şubat saat 04.17´de yaşanan 7.7 büyüklüğündeki ilk deprem, Osmaniye´de çok sayıda binanın yıkılmasına, çok sayıda kişinin de hayatını kaybetmesine neden oldu. Öğle saatlerinde Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından gerçekleşen yıkımla birlikte kentte ölü sayısı 991´e yükseldi.

Sabaha karşı meydana gelen ilk depremde 112 Acil Çağrı Merkezi´nde yaşanan anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sarsıntıyla birlikte paniğe kapılan görevlilerin bir süre kendilerini korumaya aldıkları, sarsıntının bitmesinin ardından ise tekrar çağrı almaya devam ettikleri görüldü. Merkezin asma tavanında küçük çaplı hasarın meydana geldiği deprem sırasında görevlilerin soğukkanlılığı dikkat çekti. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-02-19 16:39:01



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