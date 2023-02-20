Osmaniye'de 352 bina acil yıkılacak



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de depremler sonrası 60 bin 501 binada yapılan hasar tespit çalışmasında 352 binanın acil yıkılmasına karar verildi.

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat saat 04.17´de 7.7; Elbistan ilçesinde saat 13.24´te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Hatay ve Elazığ´da büyük yıkıma yol açtı.

Osmaniye´de, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar 60 bin 501 bina kontrol edildi. Bu binalardan 38 bin 501´i hasarsız, 3 bin 311´i ağır hasarlı, 12 bin 389´u az hasarlı ve 352 bina ile ilgili ise acil yıkım kararı verildi. Ağır hasarlı olduğu tespit edilen binaların yıkımları ise iş makineleri ile kontrollü bir şekilde sürdürülüyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-02-20 15:24:57



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