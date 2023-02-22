Osmaniye´deki çadır kentlerde ilaçlama ve dezenfekte çalışması



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de kurulan çadır kentlerde belediye ekiplerince ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki iki büyük depremden etkilenen Osmaniye´de depremzedeler için 22 noktada toplu yaşam alanları oluşturuldu. Asrın felaketi olarak nitelendirilen yıkıcı depremlerin ardından kurulan Osmaniye Belediyesi Afet İrtibat Merkezi´nden yönlendirilen tüm birimler, depremzede vatandaşlara yardımcı olmak için sefer edildi. Bunun yanı sıra, Veteriner İşleri Müdürlüğü İlaçlama Amirliği´ne bağlı 30 kişilik ekip de çadır kent çevrelerinde salgın hastalıklara karşı ilaçlama çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Ardından ise toplu alanlar ile çadırların çevresinde dezenfekte işlemleri yapılıyor.

İlaçlama ve dezenfekte çalışmalarının önemli olduğuna değinen vatandaşlar, yaşanan depremin ardından toplu yaşam alanları kurulduğunu, bu alanlarda aileleri ile brilikte kaldıklarını belirterek, olası hastalıklara karşı Osmaniye Belediyesi ekipleri tarafından ilaçlama ve dezenfekte çalışmaları yapıldığını ifade etti.

Osmaniye Belediyesi´nin tüm birimlerini depremin yaralarını sarmak için seferber edildiğini ifade eden Belediye Başkanı Kadir Kara, toplu yaşam alanlarında hayatlarını sürdüren ailelerin sağlıklarını koruyabilmek için ilaçlama ve dezenfekte çalışmalarının durmaksızın devam edeceğini söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-02-22 12:45:34



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