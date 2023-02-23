Osmaniye´de konteyner kent kurulumu sürüyor



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, AFAD ve TOKİ ortaklığıyla 122 dönüm alana yapılan konteyner kent için çalışmalara aralıksız devam ediliyor. Osmaniye Belediyesi ekiplerinin de destek verdiği çalışmaların 92 işçi ve 71 iş makinesi ile yürütüldüğü belirtildi.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden sonra Osmaniye'de, belediye iş birliğindeki AFAD ve TOKİ ortaklığında konteyner kent kurulumu sürdürülüyor. 165,6 dönüm kullanılabilir alana sahip araziye yapılan ve içinde elektrikli ısıtıcı, termosifon, mutfak ile banyonun yer aldığı konteynerlerin mevsim koşullarına dayanıklı ve yalıtımlı 21 metrekarelik olacağı; 87 metrekare kullanım alanının bulunacağı belirtildi. Dereobası köyü ile Fakıuşağı Mahallesi arasındaki Karaçay Deresi kenarında, 122 dönüm alanda yapılan tasfiye işlemlerinin ardından altyapı çalışmalarına başlandı. TIR´larla alana getirilen konteynerler, zemin iyileştirme ve altyapı çalışması tamamlanan alanlara yerleştirilip, kanalizasyon ve içme suyu bağlantıları yapılıyor. Alana ilk etapta 1370 konteynerin kurulacağı, bu sayının ihtiyaca göre 1907´ye kadar çıkarılabileceği söylendi. Konteyner kentte yaklaşık 7 bin depremzede barınacak.

Osmaniye'de deprem nedeniyle 991 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 606 kişi de yaralandı. Depremin vurduğu çevre illerde yaşamını yitirenler ile Osmaniye´de toplam 1030 kişinin defnedildiği öğrenildi. Osmaniye'den 4 bin 500 kişinin başka illere tahliye edildiği, şehirdeki 27 bine yakın depremzedenin çadır kentlerde, 19 bini aşkın afetzedenin ise Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bina ve yurtlarda barındırıldığı kaydedildi. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-02-23 11:53:51



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