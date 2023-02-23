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Kaza yapan iki kamyonet savrularak askeri araca çarptı; 2 ölü, 3'ü asker 4 yaralı

DHA

Kaza yapan iki kamyonet savrularak askeri araca çarptı; 2 ölü, 3'ü asker 4 yaralı


İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, kontrolden çıkarak kavşakta çarpışan iki kamyonet, savrularak enkaz başında bekleyen jandarma aracına da çarptı. Kamyonetlerdeki 2 kişi yaşamını yitirirken, 3'ü askeri personel 4 kişi de yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde merkeze bağlı Dereobası köyünde meydana geldi. Sürücüleri öğrenilemeyen 80 ADM 452 ve 48 CBF 66 plakalı kamyonetler, kontrolden çıkarak kavşakta çarpıştı. Savrulan iki kamyonet, enkaz başında bekleyen jandarma aracına çarparak durabildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada, kamyonet içerisinde bulunan ve kimlikleri henüz tespit edilemeyen iki kişi hayatını kaybederken, 3'ü askeri personel 4 kişi de yaralandı. Yaralılar, kaza yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden 2 kişinin cenazesi ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Kazada ölenlerin kimlik tespiti için çalışma başlatan jandarma, soruşturmaya devam ediyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-02-23 23:43:28

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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