Reklamcı, atölyeye çevirdiği iş yerinde depremzedeler için çadır üretiyor



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de reklam firması olan Metin Bahçeci, işletmesinde depremzedelere çadır üretmeye başladı. Bahçeci, imalathaneye çevirdiği iş yerinde ürettiği çadırları, ücretsiz olarak gönderiyor.

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 'lık depremlerin vurduğu kentlerden Osmaniye'de sanayi sitesindeki atölyesinde reklamcılık yapan Metin Bahçeci, iş yerini çadır imalathanesine dönüştürdü. İhtiyacı olan çevre kentlere ve ilçelere, çadırları ücretsiz olarak gönderen Bahçeci, "Enkazlarda arama kurtarma çalışmalarına katıldım. Alanda aktif bir şekilde çalıştık. 3 günlük bir arama kurtarma deneyimiz oldu. Çok sayıda insana ulaştık. Sonrasında profesyonel ekipler geldi. Fransızlar ve İsviçreliler gelince işi onlara bıraktık. Sahadan çekildim. Kırıkhan'da enkaz altındaki bir akrabamızı kurtarmaya ve oradaki insanlara, insani yardım götürmek için gittim. Yakınımızı çıkardık. Ardından getirdiğimiz yardımları dağıttık. İnsanları sokakta görünce çadır üretmeye karar verdik. Çünkü Osmaniye'de 2 çadır işletmesi enkaz altında kalmıştı. Kendi imkanlarımızla çadır yapmaya başladık" dedi.

110 ÇADIRI TESLİM ETTİK

Bahçeci, branda ve vinil kullanarak çadırları ürettiklerini kaydederek, "Profil demir kesip biçebiliyoruz. Bir prototip çadır çıkarttım ortaya. O çadırdan kendi imkanlarımla 10 tane yapabildim. Onları da Kırıkhan bölgesine gönderdik. Toplam 110 çadırı yaptık ve teslim ettik. Hala da yapmaya devam ediyoruz. Gönüllü ekiple birlikte çadır yapımını sürdürüyoruz. İmkanı olup bize çadır yaptırmak isteyenler oluyor. Ticaretini yapmadığımız için kimseye çadır satamıyoruz ama bize 10 aileye yetecek kadar erzak, gıda ve kıyafet yardımında bulunan ailelere de çadır açısından yardımcı olacağımızı söylüyoruz. Parayla satın alamazsınız ama 10 ailenin bir aylık ihtiyacını karşılarsanız bizim için çok iyi olur. Biz de bu konuda yardımcı oluruz. Tek başımıza değiliz, diyoruz. 50-55 kişilik bir arkadaş grubumuz var. Osmaniye'de daha önce yangınlarda da biz mücadele vermiştik. Şimdi de gene elimizi taşın altına koyup sahaya çıktık. Elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-02-24 11:38:45



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