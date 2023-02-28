Kadirli'de orman yangın

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.

İlçeye bağlı Kızyusuflu Köyü'nün dağlık bölgesinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine Kadirli Orman İşletme ve Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2023-02-28 19:02:18



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.