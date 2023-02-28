Kadirli'de orman yangın

Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.
İlçeye bağlı Kızyusuflu Köyü'nün dağlık bölgesinde akşam saatlerinde orman yangını çıktı. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına ihbar üzerine Kadirli Orman İşletme ve Kadirli Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlattı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN
2023-02-28 19:02:18
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