Kadirli'de orman yangını (2)

Türkiye'de deprem riski olmayan iller: En güvenli il ve ilçeler hangileri?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



KONTROL ALTINA ALINDI

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Kızyusuflu köyünün dağlık bölgesinde 16.30 sıralarında çıkan orman yangını ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Ekiplerin, bölgedeki soğutma çalışması devam ediyor. Orman İşletme Şefliği ve itfaiye ekiplerinin 3 arazöz, 3 itfaiye aracı ve 2 su tankeriyle müdahale ettiği yangında ilk belirlemelere göre 8 dönümlük alan zarar gördü. (DHA)Efendi ERKAYIRAN/OSMANİYE, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN

2023-02-28 19:57:11



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.