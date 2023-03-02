Osmaniye'de satılık ve kiralık evler için 'fahiş fiyat' soruşturması



İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-OSMANİYE'de, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ev satışı ve kira bedellerindeki fahiş fiyat artışlarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 6 Şubat tarihinde ve sonrasında yaşanan depremler neticesinde kentte bazı binaların yıkılarak ağır hasar aldığı vurgulandı. Depremler sonrasında, ildeki bazı ev sahipleri ve emlakçılar tarafından kira ve satış bedellerinde yaklaşık 5 kat artış gibi fahiş artışlar yapıldığı, hasarlı evlerin hasarsız olarak kiraya verilmeye çalışıldığı hususunda elde edilen bilgilerin ardından resen ve ivedi olarak soruşturma işlemlerine başlanıldığı belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-03-02 11:39:29



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