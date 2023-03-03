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Depremzede çocuklara gönderilen oyuncak kutusundan çıkan not duygulandırdı

DHA

Depremzede çocuklara gönderilen oyuncak kutusundan çıkan not duygulandırdı


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de depremzede çocuklara gönderilen bir oyuncak kutusundan çıkan not, duygulandırdı. Notta, "Ben Zeynep Duru Kartal. Sizlere sevgiyle dolu oyuncaklarımı gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum" yazdığı görüldü.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinden Zeynep Duru Kartal'ın, Osmaniye´deki depremzede çocuklara gönderdiği paketten oyuncak ve not çıktı. Kartal'ın yazdığı, "Merhaba, ben Zeynep Duru Kartal. Sizlere sevgiyle dolu oyuncaklarımı gönderiyorum. Sizleri çok seviyorum. Yaralı arkadaşlarıma şifa diliyor ve hepinizi tek tek sarılıp öpüyorum" notu, okuyanları duygulandırdı.
Osmaniye Belediyesi ekipleri, Zeynep Duru'nun oyuncaklarını Esenevler Mahallesi'ndeki çadırlarda kalan afetzede çocuklara teslim etti. Esma Su Ceylan (6), Emine Kurtoğlu (7) ve Ömür Özdoğan (3), teslim aldıkları oyuncaklar için çok sevindiklerini ifade ederek, "Bizlere gönderdiği oyuncaklar için Zeynep Duru arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz. Biz de kendisini çok seviyoruz" dedi.
Ayrıca, çadır kentte kalan diğer çocuklara da belediye personeli tarafından oyuncak dağıtıldı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-03-03 11:16:22

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