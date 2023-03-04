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Osmaniye´de acil yıkımı kararlaştırılan 469 binadan 206´sı yıkıldı

DHA

Osmaniye´de acil yıkımı kararlaştırılan 469 binadan 206´sı yıkıldı


İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE´de, depremler sonrası acil olarak yıkılmasına karar verilen 469 binanın kontrollü yıkımları sürdürülüyor. Bugüne kadar 206 binanın yıkımı gerçekleştirilirken, 140 enkaz ise kaldırıldı.
Kahramanmaraş´ın Pazarcık ilçesinde 6 Şubat günü saat 04.17´de 7.7, Elbistan ilçesinde saat 13.24´te 7.6 büyüklüğünde meydana gelen depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açtı. Osmaniye´de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince bugüne kadar yapılan incelemeler sonucu 78 bin 843´ü hasarsız, 8 bin 379´u ağır hasarlı, 29 bin 478´i az hasarlı, 1313´ü orta hasarlı ve 469 bina ile ilgili acil yıkım kararı verildi. Cumhuriyet savcılığının delil toplama çalışmalarının ardından ağır hasarlı olduğu belirlenen binaların yıkımı ise iş makineleriyle kontrollü olarak sürdürülüyor. Bugüne kadar 206 binanın yıkımı gerçekleştirilirken, 140 enkaz ise kaldırıldı. 
Depremlerde Osmaniye´de 53 enkazda aramakurtarma çalışması yapılmış, 94 kişi sağ kurtarılmış, 994 kişi hayatını kaybederken, 2 bin 603 kişi de yaralanmıştı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-03-04 13:08:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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