Yolcu otobüsünde çikolataların arasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)-OSMANİYE'de yolcu otobüsünde yapılan aramada, kutudaki çikolotaların arasına gizlenmiş 31,75 gram bonzai ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Şehirlerarası Otobüs Terminali'nden Kastamonu'na uyuşturucu gönderileceği bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, belirlenen yolcu otobüsünde arama yaptı. Kargo paketi halindeki kutudan çikolotaların arasına gizlenmiş 31,75 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan M.A. (35), işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-03-05 12:34:02
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