Kendisini polis olarak tanıtıp, altınlarını dolandırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kendisini polis olarak tanıtıp, altınlarını dolandırdı

DHA

Kendisini polis olarak tanıtıp, altınlarını dolandırdı


İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de, telefonda kendisini polis olarak tanıttığı İ.E.´nin, 19 tam, 28 yarım, 287 çeyrek ve 87 gram altınını dolandıran M.A. ve A.K., operasyonla yakalandı. Şüphelilerden M.A. tutuklanırken, A.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Ele geçirilen altınlar ise sahibine teslim edildi.
Merkez ilçeye bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi´nde oturan İ.E.´yi cep telefonuyla arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp, "Adınız terör soruşturmasına karıştı. Evinizde arama yapacağız. Evdeki altın ya da paralarınızı bize vermeniz gerekiyor. Bir arkadaşımız gelip, paraları sizden alacak" dedi. İ.E., kapıya gelen polis yelekli şüpheliye evdeki 19 tam, 28 yarım, 287 çeyrek ve 87 gram altını teslim etti. Bir süre sonra kendisini arayan numarayı arayıp ulaşamayan ve dolandırıldığını anlayan İ.E., polise gidip şikayetçi oldu.
Osmaniye Emniyet Müdürlüğü´ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin A.K., M.A., H.B. ve M.V. olduğunu, Şanlıurfa´ya kaçtıklarını tespit etti. Operasyon için harekete geçen ekipler, belirlenen adreslere yapılan eş zamanlı baskınlarda A.K. ve M.A.´yı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise dolandırılan altınlar da ele geçirildi. Evlerinde bulunmayan H.B. ve M.V.´yi ise yakalama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
Osmaniye´ye getirilen şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan M.A. tutuklanırken, A.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-03-05 19:25:46

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Osmaniye haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Osmaniye Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yolcu otobüsünde çikolataların arasına gizlenmiş uyuşturucu bulundu
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde çikolataların arasına gizlenmiş ...
Osmaniye'de 10 yaşındaki Semanur, biriktirdiği harçlığını depremzedelere bağışladı
YEREL HABERLER Osmaniye'de 10 yaşındaki Semanur, biriktirdiği ...
Depremde evleri hasar gören iki kick boksçu milli forma için azimle çalışıyor
YEREL HABERLER Depremde evleri hasar gören iki kick boksçu milli ...
Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Osmaniye'de depremzedeleri ziyaret etti
YEREL HABERLER Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Çetin, Osmaniye'de ...
Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Osmaniye'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol ...
Orgeneral Çetin: En kısa zamanda yaraları saracağız
YEREL HABERLER Orgeneral Çetin: En kısa zamanda yaraları saracağız
Osmaniye'de depremde dağdan kopan kaya, eve 20 metre kala durdu
YEREL HABERLER Osmaniye'de depremde dağdan kopan kaya, eve 20 metre ...
Osmaniye´de acil yıkımı kararlaştırılan 469 binadan 206´sı yıkıldı
YEREL HABERLER Osmaniye´de acil yıkımı kararlaştırılan 469 binadan ...
Osmaniye'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak
YEREL HABERLER Osmaniye'de gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak
Osmaniye'de kaza sonrası devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de kaza sonrası devrilen kamyonun sürücüsü ...
Osmaniye'de depremde tarlada yarık ve göçükler oluştu
YEREL HABERLER Osmaniye'de depremde tarlada yarık ve göçükler oluştu
Osmaniye'de gösteri, toplantı ve yürüyüşler 17 Mart'a kadar yasaklandı
YEREL HABERLER Osmaniye'de gösteri, toplantı ve yürüyüşler 17 Mart'a ...
Depremzede çocuklara gönderilen oyuncak kutusundan çıkan not duygulandırdı
YEREL HABERLER Depremzede çocuklara gönderilen oyuncak kutusundan ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.