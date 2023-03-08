Osmaniye'de ev ve kirada fahiş ücrete 5 gözaltı



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası ev ve arsa satışı ile kiralardaki fahiş ücret artışlarına ilişkin soruşturmada, 5 kişi gözaltına alındı.

Osmaniye Cumhuriyet Başsavcılığı'nca depremlerden sonra kentte bazı binaların yıkılarak ağır hasar almasının ardından bazı ev sahipleri ile emlakçılar tarafından kira ve arsa ile ev satış ücretlerinde 5 kat gibi fahiş artış yapıldığı tespit edildi. Hasarlı evlerin hasarsız olarak kiraya verilmeye çalışıldığı konusunda da elde edilen bilgilerin ardından soruşturma başlatıldı. Bu kapsamda, fahiş ücretlerle kira ve arsa ile ev verdiği tespit edilen 5 kişi, gözaltına alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-03-08 11:41:51



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