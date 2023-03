Bakan Yanık: Kimliği bilinmeyen 78 çocuğumuz var (2)

TİCARET ODASI'NI ZİYARET ETTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası'nı ziyaret etti. Bakan Yanık, Vali Erdinç Yılmaz ve milletvekillerinin katılımıyla gerçekleştirdiği toplantının ardından basın açıklaması yaptı. Kahramanmaraş ve Hatay merkezli yıkıcı depremlerden 11 kentin etkilendiğini söyleyen Bakan Yanık, "Diğer depremin merkez üssü olan yerlerle kıyasladığımızda Osmaniye daha hafif diyoruz ama 996 can kaybı demek aslında büyük bir yıkım olduğunu gösteriyor. 230'un üzerinde bina ilk depremde yıkıldı. Halihazırda 660 küsur acil yıkılması gereken binalar. Dolayısıyla sadece Osmaniye özelinde bile çok ciddi bir afet durumuyla karşı karşıyayız. 11 ilin tamamına baktığımızda son derece yoğun bir süreç geçiriyoruz ama şükürler olsun ilk dakikadan itibaren bütün devlet kurumlarımız Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bakanlarımız, hepimiz bölgeye dağılarak hemen gerekli koordinasyonu başlatıp AFAD koordinasyon merkezi kurup, valilerimiz, diğer kurum ve kuruluş temsilcilerimiz hızlıca organize olup milletimizin yaralarını sarmaya gayret ettik" dedi.

ÜRETİMİN DEVAMLILIĞI VURGUSU

Deprem sürecinde üretimin devam etmesinin çok önemli olduğunu vurgulayan Bakan Yanık, "Sanayicilerimizin, tüccarlarımızın, esnafımızın, çiftçilerimizin üretim faaliyetlerini devam ettirmeleri önemli. Üretim faaliyetleri devam ederse biz yıkımlarımızın etkilerini ortadan kaldırırız. Üretim devam ederse inşa faaliyetlerimizi yoğunlaştırırız. Üretim devam ederse vatandaşlarımızın barınma ihtiyaçlarını bir an önce tamamlarız. Üretim devam ederse sosyal iyileşme hızlıca başlar. Sosyal rehabilitasyon kendiliğinden başlar. Dolayısıyla sanayici ve iş adamlarımızın üretimlerinin devam ediyor olması üretim faaliyetlerinin eski haline dönmesiyle hatta belki artmasıyla beraber buralardaki yıkımı çok hızlıca ortadan kaldıracağız, çok hızlıca inşa aşamasına geçeceğiz" diye konuştu.

'HAYIRDA YARIŞMA YÜKÜMLÜLÜĞÜMÜZ VAR'

Hayırda yarışmanın önemine vurgu yapan Bakan Yanık, şunları söyledi:

"İkinci bir husus, iş adamlarımız, sanayicilerimiz, esnafımız, çiftçilerimiz hayırda yarışma yükümlülüğümüz var. Bunu yaptığımızda milletin kendi içindeki dayanışmasının ayrıca bir iyileştirici etkisi var. Osmaniye'miz insan kaynağı itibarıyla, toprağının zenginliği itibarıyla, insanın devletine milletine bağlılığı itibarıyla hakikaten çok müstesna bir yerdir. Bu toprakların bir evladı olduğum için söylemiyorum. Bizim insanımız eğitime verdiği önemle, çocuklarının yetişmesine verdiği değerle, geleceğe ilişkin umutlarını diri tutan, devletine, milletine bağlı, inancına bağlı, irfanını önemseyen, toprağı bereketli bu yüzden son derece cömert, paylaşmayı seven, sofrasını herkese açmayı seven biridir."

'HER TÜRLÜ DESTEĞE HAZIRIZ'

Osmaniye'nin, yaraları sarma noktasında örnek olacak şehirlerden biri olmaya devam edeceğini aktaran Bakan Yanık, "Buna ben kalben çok inanıyorum. Sanayicilerimizin, iş insanlarımızın önümüzdeki süreçteki ihtiyaçları, istekleri sektörle ilgili meselelerinde biz de hem bakanlık olarak üzerimize düşen ne varsa hem kişisel olarak ben bu toprakların evladıyım her türlü desteğe, her türlü katkıyı vermeye hazır olduğumuzu, zaten ilgili tüm bakanlıklarımızın şu anda deprem bölgesi başta olmak üzere bütün ülkemizle alakalı teyakkuzda olduğunun bilinmesini özellikle istiyorum" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-03-09 15:53:48



