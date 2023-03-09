Bakan Yanık: Kimliği bilinmeyen 78 çocuğumuz var (3)

HASTANEDE YARALILARI ZİYARET ETTİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Osmaniye İl AFAD Merkezi´ndeki kriz merkezinde düzenlenen koordinasyon toplantısına katıldı. Bakan Yanık, basına kapalı gerçekleşen toplantının ardından Osmaniye Devlet Hastanesi´nde tedavileri süren yaralı depremzedeleri ziyaret etti. Bakan Yanık, ilk olarak depremde ailesini kaybeden Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Osmaniye Şube Başkanı İsmail Kaba´yı, ardından depremde ailesini kaybeden Mustafa Elmas´ı ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletip, başsağlığı diledi. Yaralıların sağlık durumları le ilgili doktorlarından bilgi alan Bakan Yanık, "Rabbim tekrarından korusun, el birliği ile bu günleri atlatacağız inşallah. Tedavileri devam eden tüm vatandaşlarımıza acil şifalar diliyorum" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL
2023-03-09 17:34:00
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