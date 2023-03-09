Osmaniye'de dolu ve sağanak etkili oldu

Efendi ERKAYIRAN/ KADİRLİ (Osmaniye), (DHA)OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde sağanak ve dolu yağışı etkili oldu.
Kadirli ilçesinde saat 18.00 sıralarında başlayan şiddetli sağanak ve dolu, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fındık büyüklüğündeki dolu nedeniyle seyir halinde olan araç sürücülerinin görüş mesafesi düştü. Bazı yollar dolu nedeniyle beyaza büründü. Kent merkezi ve kırsal mahallelerdeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Kısa süre sonra dolu yağışı son bulurken, sağanak da hafifledi. Belediye ekipleri, su birikintilerinin tahliyesi için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Kadirli Efendi ERKAYIRAN
2023-03-09 19:30:30
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