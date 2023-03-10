Bakan Bozdağ, Adana'da (2)



OSMANİYE'DE DEPREMZEDELERİ ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Osmaniye´de AFAD Kriz Merkezinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katıldı. Bakan Bozdağ başkanlığındaki toplantıya Vali Erdinç Yılmaz, Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu ve ilgili birimlerin temsilcileri katıldı.

Bakan Bekir Bozdağ, daha sonra, Osmaniye Valiliği, AFAD, TOKİ, Osmaniye Belediyesi ve Karayolları tarafından şehir merkezi, Dereobası köyü ile Fakıuşağı Mahallesi arasındaki alanda kurulumu süren konteynerkenti ziyaret etti. Bakan Bozdağ, "Osmaniye'mizde afet sonrası burası başarılı bir koordinasyon çalışmasıyla enkazların kaldırıldığı, vatandaşlarımızın kimliklendirilmesi işlemleri, ailelerine teslim edilmesi, sağ- salim kurtarılması ve diğer konularda önemli çalışmalar yapıldığını gördük. Cumhurbaşkanımızın da söz verdiği gibi bir yıl içerisinde Osmaniye'mizde de deprem mevzuatına uygun depreme dirençli, sağlıklı, kalıcı, daha güvenli konutları yapmak suretiyle vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Eşyalarını da kendilerine vererek daha iyi imkanlarda yaşama fırsatını onların önüne koyacağız. Şu anda Osmaniye'de yeni konutların yapılacağı alanda tespit edilmiş. TOKİ, burada ihalesini yakında yapıp, başlayacaklar. Önümüzdeki mart ayı içerisinde inşallah burada da konutları, hak sahiplerine teslim etme imkanımız olacaktır" dedi.

Bozdağ, son olarak Osmaniye Adliyesini ziyaret etti. (DHA)İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-03-10 18:29:44



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