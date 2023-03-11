Yaylada, depremde hasar gören cami minaresi yıkıldı

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İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE´de, Amanos Dağları üzerinde yer alan Zorkun Yaylası'nda depremde hasar gören cami minaresi, kontrollü olarak yıkıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ağır hasar gören cami minarelerinin yıkım işlemleri, sürdürülüyor. Yaz aylarında nüfusu 100 binin üzerine çıkan ve Türkiye´nin en büyük yaylalarından biri olan Osmaniye'deki Zorkun Yaylası´nda Merkez Camisi'nin minaresi de ağır hasar aldı. Minare, Osmaniye Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından kontrollü olarak yıkıldı. Yayla sakinleri, depremde hasar gören minarenin, çarşı merkezindeki iş yerleri, evler ve özellikle de ibadet için gelenlere tehlike oluşturduğunu belirtti. Kentte 133 yıllık Envar-ül Hamit Camisi de kısmen yıkılmıştı. DHA-Güvenlik Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-03-11 17:44:50



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