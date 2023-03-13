Osmaniye'de depremzedeler konteynerlere yerleştiriliyor



İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)OSMANİYE'de, AFAD ve TOKİ iş birliğiyle depremzedelerin barınma ihtiyacının karşılanması için 165 dönüm alanda kurulumuna başlanan 1370 konteynerden tamamlanan 270´ine afetzedeler yerleşmeye başladı. TIR´larla getirilen diğer konteynerlerin ise kurulumu sürdürülüyor.

Merkez üssü Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri olan 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Osmaniye´de afetzedelerin acil barınma ihtiyacı için yapımına başlanan konteyner kentte çalışmalar sürdürülüyor. Dereobası köyü ile Fakıuşağı Mahallesi arasında Karaçay Deresi kenarındaki konteyner kent alanında tasfiye işlemleri sonrası Osmaniye Belediyesi ekiplerince 1700 metre kanalizasyon taşıyıcı şebeke hattı döşenip, 28 muayene bacası yapılarak altyapı çalışmaları tamamlandı. Konteynerler içinde elektrikli ısıtıcı, termosifon, mutfak ile banyo yer alıyor. Konteynerlerin, mevsim koşullarına dayanıklı ve 87 metrekare kullanım alanı bulunuyor. TIR'larla bölgeye getirilen konteynerlerin, zemin iyileştirme ve altyapı çalışması tamamlanan alanlara yerleştirilip, kanalizasyon ve içme suyu bağlantıları yapılıyor. Alana ilk etapta yapılacak 1370 konteynerden 270´inin yerleştirildiği, bu sayının ihtiyaca göre 1906'ya kadar çıkarılabileceği kaydedildi. Konteyner kentte 7 bine yakın depremzedenin barınacağı; mescit, sosyal alanlar ve çocuk oyun parklarının da yer alacağı belirtildi.

Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, AFAD İl Müdürü Serhat Bulut ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mesut Ovalı ile konteyner kentte kalmaya başlayan afetzedeleri ziyaret etti. Vali Yılmaz, sohbet ettiği afetzedelere, herhangi bir sıkıntılarının olup olmadığını sordu.

Her gün, her şeyin daha iyi olacağını belirten Vali Yılmaz, "Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Devletimiz de bizlerde sizlerin hizmetinizdeyiz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-03-13 14:11:18



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