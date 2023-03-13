Osmaniye´de görev süresi biten Bingöl jandarması, dualarla uğurlandı

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İbrahim EMÜL/ OSMANİYE, (DHA)- BİNGÖL´den deprem bölgesi Osmaniye´ye gelen ve görev süreleri tamamlanan jandarma personeli, dualarla birliklerine uğurlandı.

Kahramanmaraş´ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen Osmaniye´ye, Jandarma Genel Komutanlığı'nca takviye amaçlı Bingöl İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personeli gönderildi. Kentte yaklaşık 1 aydır depremzedelerin yaralarını sarmak için görev yapan personel için Osmaniye Jandarma Komutanlığı'nda uğurlama töreni düzenlendi. İl Jandarma Komutanı Albay Can Altundarak, görev yapan personele teşekkür etti. Jandarma komandolar, yapılan duanın ardından araçlarla birliklerine uğurlandı. DHA-Genel Türkiye-Osmaniye / Merkez İbrahim EMÜL

2023-03-13 16:34:26



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